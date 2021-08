Dove vedere Trabzonspor-Roma alle 19.30 in TV e in LIVE streaming

Giallorossi in Turchia stasera per l'andata dei playoff di Conference League

La stagione della Roma comincia con la Conference League. I giallorossi vanno in campo stasera alle 19.30 in Turchia contro il Trabzospor per l'andata degli spareggi di Conference League. Mourinho punta sui titolari, ad esclusione di Smalling rimasto a Roma per una lesione muscolare, e Abraham che è stato inserito in lista Uefa ma sarà disponibile solo al ritorno. Dall'altra parte ci sono due ex romanisti come Gervinho e Bruno Peres (ma anche Hamsik) che vorrebbero fare uno scherzetto. L'obiettivo dei giallorossi invece è quello di ipotecare già da oggi la qualificazione così da arrivare a giovedì prossimo senza ansie potendosi concentrare completamente sul campionato.