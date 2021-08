Pellegrini: “Con Mourinho l’asticella si è alzata. E io mi sento migliorato”

Il capitano giallorosso ha parlato prima della partita in Turchia

La proprietà è ambiziosa e ha fatto capire Mourinho che vuole provare a vincere subito la Conference League e tornare in Champions. Si è alzata l'asticella? Sì, si sta alzando ed è per questo che dobbiamo cercare di acquisire giorno per giorno una mentalità che ci possa far vincere non solo una volta ma abituarci a vincere e si può fare affrontando ogni partita come fosse l'ultima.