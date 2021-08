Diretta LIVE Salernitana-Roma 0-0

I giallorossi scendono in campo per la seconda giornata di campionato

DOVE VEDERLA - La sfida Salernitana-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle smart tv compatibili con la app, Per chi lo preferisse, attraverso DAZN, potrà vedere la partita in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando precedentemente la app. La telecronaca di Salernitana-Roma sarà affidata a Riccardo Mancini, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. In alternativa, è possibile seguire la partita con la cronaca LIVE di ForzaRoma.info e con gli aggiornamenti Instagram e Facebook.