Zirkzee, resistenza al pressing e tanti dribbling: ecco perché Gasp lo vuole a Roma

È il nome più caldo del mercato ed è destinato a scaldarsi in questi giorni in cui la Roma proverà l'assalto decisivo al Manchester United. Ma perché Joshua Zirkzee piace così tanto a Gasperini? In realtà il tecnico voleva l'olandese già ai tempi dell'Atalanta e ora lo sta richiedendo con forza a Massara. A prescindere dall'ottima annata vissuta col Bologna di Thiago Motta ci sono numeri e caratteristiche particolari che hanno colpito Gasp. Quando era in serie A (ma anche in alcune partite di Premier) Zirkzee si è dimostrato talmente a proprio agio in situazioni di pressing uomo a uomo che a volte sembra che la vicinanza fisica di uno, due, tanti avversari attorno a lui siano la condizione stessa per l’espressione dei suoi gesti tecnici più brillanti. Quasi una condizione necessaria in cui può mettere a frutto la sua tecnica e la sua furbizia quella che gli ha insegnato il calcio di strada: "Ti rende tosto: ti insegna a diventare più furbo e a tenere testa a ragazzi più grandi", disse l'olandese in un'intervista .