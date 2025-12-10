Baldanzi si riavvicina al Verona. E a Gasp piace Giovane

La Roma segue con interesse Giovane del Verona: Gasperini stravede per il classe 2003 e ne monitora la crescita, riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Sul centrocampista ci sono però anche Inter e Napoli. La pista si lega al possibile interesse dell’Hellas per Baldanzi, e non è escluso un affare tra i due club. A prescindere da Giovane il destino di Baldanzi sembra lontano dalla capitale e proprio il Verona era stato ad un passo dal giocatore ad agosto.