Roma, asse col Genoa: De Rossi vuole Pisilli. E in scadenza c’è Aaron Martin

I movimenti di gennaio non riguarderanno solo l’attacco. La Roma guarda anche alle corsie esterne e uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza è quello di Aaron Martin, terzino sinistro del Genoa. Il club giallorosso, rivela l’edizione odierna di Leggo, sta monitorando con attenzione il 28enne spagnolo che è in scadenza nel 2026, profilo considerato utile per dare più profondità alla fascia mancina. L’operazione potrebbe intrecciarsi con il futuro di Niccolò Pisilli. Il giovane giallorosso è tra i candidati a lasciare Trigoria in prestito per trovare continuità, e il Genoa del suo maestro De Rossi è uno dei club maggiormente interessati. Un possibile scambio di esigenze: minuti preziosi per Pisilli, un rinforzo mirato per Gasperini.