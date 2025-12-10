Zirkzee, arriva il via libera dei Friedkin: Massara pronto a trattare a Manchester

La Roma alza il pressing. Non ancora in campo dove spera di ritrovarlo contro il Celtic dopo le brutte prestazioni con Napoli e Cagliari. Ma sul mercato dove da ieri sera si è aperta ufficialmente la trattativa per arrivare a Joshua Zirkzee, l’attaccante in pole alle preferenze di Gasperini nonostante lo scarso rendimento al Manchester United. Come riporta Gazzetta.it il via libera è arrivato da Houston, terra di dominio dei Friedkin che si sono convinti a regalare a Gasp un rinforzo offensivo necessario visto anche il quasi sicuro ritorno di Ferguson al Brighton.

Il ds Massara ha potuto così andare oltre il semplice lavoro con gli intermediari e proseguire diritto verso la dirigenza del Manchester che già da tempo ha aperto alla cessione dell’olandese. I contatti tra la Roma e il suo agente, Kia Joorabchian, risalgono ormai a qualche settimana fa. E il gradimento dell’ex attaccante del Bologna per la serie A è praticamente totale. Ora però c’è da trovare l’accordo col Manchester United. Un affare non da poco che dovrebbe portare Massara a proseguire il suo soggiorno britannico che inizierà stasera a Glasgow. I Red Devils, infatti, vogliono monetizzare dalla cessione di Zirkzee non limitandosi al semplice prestito con diritto di riscatto. La richiesta, già fatta arrivare tramite intermediari, è quella del prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni. La Roma è disposta a fare un passo in avanti ma vorrebbe condizionare l’obbligo alla partecipazione alla prossima Champions oltre a limare qualcosa sulla cifra.