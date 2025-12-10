Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

forzaroma calciomercato as roma Zirkzee, arriva il via libera dei Friedkin: Massara pronto a trattare a Manchester

calciomercato as roma

Zirkzee, arriva il via libera dei Friedkin: Massara pronto a trattare a Manchester

Zirkzee, arriva il via libera dei Friedkin: Massara pronto a trattare a Manchester - immagine 1
La richiesta, già fatta arrivare tramite intermediari, è quella del prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni
Redazione

La Roma alza il pressing. Non ancora in campo dove spera di ritrovarlo contro il Celtic dopo le brutte prestazioni con Napoli e Cagliari. Ma sul mercato dove da ieri sera si è aperta ufficialmente la trattativa per arrivare a Joshua Zirkzee, l’attaccante in pole alle preferenze di Gasperini nonostante lo scarso rendimento al Manchester United. Come riporta Gazzetta.it il via libera è arrivato da Houston, terra di dominio dei Friedkin che si sono convinti a regalare a Gasp un rinforzo offensivo necessario visto anche il quasi sicuro ritorno di Ferguson al Brighton.

Il ds Massara ha potuto così andare oltre il semplice lavoro con gli intermediari e proseguire diritto verso la dirigenza del Manchester che già da tempo ha aperto alla cessione dell’olandese. I contatti tra la Roma e il suo agente, Kia Joorabchian, risalgono ormai a qualche settimana fa. E il gradimento dell’ex attaccante del Bologna per la serie A è praticamente totale. Ora però c’è da trovare l’accordo col Manchester United. Un affare non da poco che dovrebbe portare Massara a proseguire il suo soggiorno britannico che inizierà stasera a Glasgow. I Red Devils, infatti, vogliono monetizzare dalla cessione di Zirkzee non limitandosi al semplice prestito con diritto di riscatto. La richiesta, già fatta arrivare tramite intermediari, è quella del prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni. La Roma è disposta a fare un passo in avanti ma vorrebbe condizionare l’obbligo alla partecipazione alla prossima Champions oltre a limare qualcosa sulla cifra.

Leggi anche
Zirkzee, resistenza al pressing e tanti dribbling: ecco perché Gasp lo vuole a Roma
Baldanzi si riavvicina al Verona. E a Gasp piace Giovane

© RIPRODUZIONE RISERVATA