Yuri Alberto, anche la Lazio in corsa. Il ds del Corinthians: “L’offerta c’è, ma…”

Yuri Alberto continua a raccogliere consensi in Italia. Dopo l'interesse della Roma di poche settimana fa, infatti, ora anche la Lazio starebbe provando a portare nella Capitale l'attaccante del Corinthians. A darne notizia è stato lo stesso direttore sportivo del club carioca, Marcelo Paz, in conferenza stampa: "L'offerta (della Lazio, ndr.) è arrivata, sì, ma non è ancora l'offerta che soddisfa il Corinthians. Il Corinthians si aspetta una cifra più alta, no? La proposta è nelle mani del presidente Osmar e io ho avuto modo di visionarla; non rivelerò qui le cifre perché è una prerogativa del presidente, ma confermo che l'offerta c'è stata e non soddisfa ancora le necessità del Corinthians, data la grandezza del giocatore e l'importanza che ha nella nostra rosa", le sue parole riportate da TNT Sports. Paz ha poi descritto ed elogiato il suo calciatore: "Yuri Alberto è un grande giocatore, un attaccante con qualità rare, no? Perché ha velocità, capacità di inserimento, fa gol, fa assist e dà tutto se stesso per tutto il tempo.Non si abbatte quando sbaglia - e tutti sbagliano - quindi ha la personalità giusta per giocare nel Corinthians; un grande giocatore che ha già una storia e un grande impegno sportivo".