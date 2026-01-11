Mercato Roma, Fiorentina sempre più vicina a Baldanzi. Ai giallorossi piace Fortini

Tommaso Baldanzi sembra sempre più vicino a lasciare la Roma in questa sessione invernale di calciomercato. Il trequartista giallorosso, attualmente ai box per infortunio, è finito nel mirino della Fiorentina ormai da giorni e i contatti tra il club viola e quello giallorosso sono costanti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex Empoli sembra già un promesso sposo della Fiorentina e la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per arrivare alla definizione della trattativa. Un incontro, specifica Il Messaggero, dovrebbe esserci già domani, con Baldanzi che saluterà solo quando arriverà un nuovo giocatore per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Da definire la formula, si starebbe ragionando su un prestito con opzione, e un eventuale inserimento di altri giocatori nell'operazione, visto che alla Roma piace Fortini. L'esterno sinistro classe 2006 vorrebbe restare a Firenze ma non è nella lista degli intoccabili della Fiorentina. Secondo TuttoSport, inoltre, la formula del trasferimento di Baldanzi alla Fiorentina sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto può trasformarsi in obbligo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi e il classe 2003 avrebbe già trovato un accordo per un contratto fino al 2030.