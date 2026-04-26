La Roma guarda già al futuro e prepara la prossima rivoluzione di mercato sotto la guida di Gasperini, la cui posizione a Trigoria ora è solida e centrale nel nuovo progetto tecnico. Tra i profili monitorati con attenzione nelle ultime settimane è tornato con forza il nome di Victor Munoz, esterno offensivo spagnolo classe 2003, già seguito dal club giallorosso durante la sessione invernale. Il giocatore dell’Osasuna è oggi uno dei talenti più interessanti del panorama iberico e potrebbe diventare un obiettivo concreto per l’estate. La sua situazione contrattuale, però, rende l’operazione complessa: è presente una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita, fattore che condiziona inevitabilmente qualsiasi trattativa. Proprio l’Osasuna, consapevole del valore del calciatore e delle condizioni economiche dell’accordo, non ha intenzione di aprire a sconti o valutazioni al ribasso. A chiarire la posizione del club ci ha pensato il direttore sportivo: “Non ascolteremo offerte al di sotto di 40 milioni”, ha dichiarato nelle ultime ore, fissando di fatto il prezzo minimo per qualsiasi dialogo. Un messaggio chiaro che conferma come il futuro di Munoz sia tutt’altro che semplice da decifrare. Sul giocatore da registrare anche l'interesse del Sunderland di Ghisolfi.