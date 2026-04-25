Mancano ancora 5 partite al termine della stagione, ma la Roma si sta già muovendo per il mercato stivo. Tra i profili monitorati, oltre a quello di Alajbegovic, come scrive il portale greco Sportdog.gr, c'è anche Andreas Tetteh, attaccante classe 2001 del Panathinaikos. Acquistato per soli 2,2 milioni di euro dal Kifisia a gennaio, il suo valore è notevolmente cresciuto in questi ultimi mesi. In stagione - dopo 26 partite giocate - è a quota 8 gol e 6 assist. Nato ad Atene, Tetteh è un attaccante mobile capace di giocare anche più esterno. I giallorossi lo seguono con attenzione ma, come scrive il portale greco, una sua cessione nei prossimi mesi sarà complicata dato che il club lo ritiene un elemento fondamentale per il futuro e, dunque, lo cederebbe solo in caso di offerte elevate.