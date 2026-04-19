Valincic, l’agente rivela: “La Roma ha mostrato interesse. Il suo futuro è in Serie A”

A gennaio la concorrenza del Napoli, poi l'infortunio e il cambio in panchina che lo ha costretto a giocare sempre meno. Moris Valincic, terzino destro classe 2002 della Dinamo Zagabria, è finito sul radar della Roma negli ultimi mesi e anche il suo agente Adrian Aliaj non ha escluso un trasferimento in estate. Le sue parole al portale Jutarnji.hr: "Quando colossi italiani come Napoli, Roma, Bologna, Lazio o Milan ti vedono come un giocatore che potrebbe essere un rinforzo, 15 milioni sono una cifra assolutamente realistica. I problemi di Moris in primavera non hanno scalfito la sua reputazione in Italia, né in Germania o in Francia. Moris è ancora richiesto dalla maggior parte di questi club". Poi, sul futuro del giocatore, ha rivelato: "Non nascondiamo che consideriamo l'Italia la prossima tappa della sua carriera. Tutti questi club lo hanno visto giocare in molte partite, hanno visto cosa è in grado di fare.La nostra posizione è che per Moris sia giunto il momento di fare un passo avanti perché è pronto".