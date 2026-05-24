La Champions aiuta a pensare da big. Non che la Roma non lo sia. Ma tornare tra le grandi d’Europa aiuterebbe, e non poco, nelle trattative con i giocatori. Tutti vogliono giocarla. Tutti vogliono lasciare il proprio nome nella competizione più importante del mondo. Sono quasi otto anni che i giallorossi mancano da quel palcoscenico. Nel frattempo non sono mancati i campioni, e una mano pesante l’ha data anche Mourinho. Ma ora serve un salto in avanti: costruire un futuro più solido, più continuo. E la Champions, in questo senso, diventa decisiva anche fuori dal campo. I ricavi aiutano. E serviranno, perché gli investimenti non mancheranno. Al netto dei paletti del FFP, Gasp si aspetta rinforzi funzionali, adatti al suo calcio. Continuità, appunto. Ma la continuità passa anche dagli interpreti giusti. Uno dei nomi è quello di Summerville, esterno del West Ham che piace da tempo al tecnico giallorosso.

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Già seguito in passato, oggi torna d’attualità. Perché lo scenario può cambiare. Il West Ham è a rischio retrocessione. Una vittoria contro il Leeds potrebbe non bastare. E questo, inevitabilmente, apre scenari nuovi anche per il futuro dell’olandese. Due i fattori chiave: da una parte la prospettiva di giocare in Championship, lontano dagli standard attuali; dall’altra il tema economico, legato alla clausola. Con la retrocessione, Summerville potrebbe partire per circa 38 milioni. Una cifra importante, ma molto più accessibile rispetto a un club di Premier che lo blinderebbe senza esitazioni. Quindi testa a Verona. Ma uno sguardo anche a Londra. West Ham-Leeds può cambiare il destino di un obiettivo di mercato. E il futuro di Summerville resta tutto da scrivere.