Lo ha detto Gasperini in conferenza, il centrocampo in questo momento non è una priorità almeno finché qualcosa non si muoverà eventualmente in uscita. Il reparto è corto, ma completo. Anche per questo non si registrano movimenti in direzione giallorossa sul file che riguarda Franck Kessie: secondo Alfredo Pedullà, ad ora "non ci sono tracce, almeno in questi giorni, e che difficilmente ce ne saranno. La Roma è impegnata a rafforzare la squadra in altri settori del campo, in ogni caso non ha avuto alcun tipo di contatto con l’agente Atangana che assiste l’ivoriano". Tutt'altra questione per la Juve che ora ha in dirigenza lo stesso Ricky Massara che invece negli ultimi mesi ha avuto contatti con l'agente di Kessie per la Roma. La richiesta di ingaggio dell'ivoriano tra l'altro è di 6 milioni più bonus, con una proposta inferiore di un paio di milioni.