Summerville, dalla rissa in Olanda alla Premier: chi è l’obiettivo della Roma

L'attacco rimane la priorità per Gasperini e in estate servirà una rivoluzione. Saluteranno Venturino, El Shaarawy, Zaragoza, Ferguson e molto probabilmente Dybala. Paulo spera nel rinnovo, ma le percentuali di una permanenza ad oggi sono basse. Il tecnico si aspetta almeno tre rinforzi e uno dei nomi sul taccuino è quello di Summerville. L'ala sinistra olandese era un obiettivo di De Rossi due anni fa e anche a gennaio era stato richiesto, ma alla fine è rimasto al West Ham. In stagione ha realizzato sette gol in 30 partite considerando tutte le competizioni. Ora l'obiettivo è quello di salvare gli Hammers che si trovano due punti sopra il Tottenham terzultimo. Poi in estate la squadra di Londra ascolterà offerte a partire da 20 milioni in su. L'agenza del giocatore, inoltre, è la stessa di Malen e di Victor Munoz, altro obiettivo dei giallorossi.