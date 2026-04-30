L'attacco rimane la priorità per Gasperini e in estate servirà una rivoluzione. Saluteranno Venturino, El Shaarawy, Zaragoza, Ferguson e molto probabilmente Dybala. Paulo spera nel rinnovo, ma le percentuali di una permanenza ad oggi sono basse. Il tecnico si aspetta almeno tre rinforzi e uno dei nomi sul taccuino è quello di Summerville. L'ala sinistra olandese era un obiettivo di De Rossi due anni fa e anche a gennaio era stato richiesto, ma alla fine è rimasto al West Ham. In stagione ha realizzato sette gol in 30 partite considerando tutte le competizioni. Ora l'obiettivo è quello di salvare gli Hammers che si trovano due punti sopra il Tottenham terzultimo. Poi in estate la squadra di Londra ascolterà offerte a partire da 20 milioni in su. L'agenza del giocatore, inoltre, è la stessa di Malen e di Victor Munoz, altro obiettivo dei giallorossi.
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Summerville, dalla rissa in Olanda alla Premier: chi è l’obiettivo della Roma
Summerville: la rissa e la rinascita in Inghilterra—
Crysencio Summerville si mette in mostra nelle giovanili del Feyenoord. Olandese, ma di origini del Suriname, faceva parte della generazione d'oro degli Orange che conquistarono l'Europeo Under 17 in Inghilterra. Ma l'impatto con i professionisti è stato tutt'altro che semplice a causa del suo carattere. Nel novembre 2018 è il protagonista di una lite con Mats Knoester che termina con una rissa tra i due alla quale si era aggiunto anche il fratello di Summerville. Finisce fuori rosa e viene spedito in prestito Dordrecht. Il classe 2001 viene anche multato e inizia ad essere seguito da uno psicologo. A cambiare la sua carriera è Alan Pardew, storico allenatore dell’ADO Den Haag ed ex West Ham e Newcastle, che gli offre una nuova opportunità e nel 2021 vola in Inghilterra. Il Leeds crede in lui e riesce a mettersi in mostra: 23 in 75 presenze tra Premier League e Championship. Dal 2024 è al West Ham, l'anno scorso la sua annata è segnata da un brutto infortunio che lo costringe a rimanere fuori per 21 gare. Ora si può aprire la porta della Serie A.
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