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Calciomercato, duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia: la situazione

Calciomercato, duello Roma-Juventus per Gonzalo Garcia: la situazione - immagine 1
Il caos societario a Trigoria può agevolare i bianconeri in questa corsa a due
Redazione

Nome nuovo per l'attacco giallorosso. Secondo quanto riportato da Tuttosport i giallorossi hanno messo nel mirino Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 del Real Madrid. In stagione ha trovato poco spazio con i Blancos e vorrebbe lasciare la Spagna per trovare più spazio. In vantaggio, però, c'è la Juventus e il caos societario a Trigoria può agevolare i bianconeri in questa corsa a due. Anche il Borussia Dortmund ha chiesto informazioni. Valutazioni in corso da parte di Florentino Perez che nei prossimi giorni annuncerà il nuovo allenatore e il nome caldo è quello di José Mourinho.

 

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