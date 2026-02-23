Senesi, niente Roma: da escludere un suo arrivo. Ma Gasp ha chiesto un difensore

Il futuro di Marcos Senesi non sarà a tinte giallorosse. Nei giorni si era parlato di un possibile inserimento della Roma per il centrale del Bournemouth che da giugno sarà libero a parametro zero. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto non c'è nessuna possibilità che il prossimo anno possa arrivare a Trigoria. La Roma non è in pole (piace alla Juventus) e Massara sta cercando altri profili per rinforzare la difesa. Gasperini nei giorni scorsi ha chiesto l'acquisto di un centrale, anche perché a giugno Ndicka potrebbe salutare. Il club dovrà fare i conti con il FFP e registrare le solite plusvalenze.