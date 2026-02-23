Mercato Roma, il Real Madrid continua a seguire El Aynaoui

Il Real Madrid continua a seguire El Aynaoui. Secondo quanto riportato da Radio Manà Manà il centrocampista marocchino è nella lista dei Blancos che vogliono rinforzare il centrocampo il prossimo anno. Neil ha attirato l'interesse durante la Coppa d'Africa, torneo nel quale è arrivato in finale. La Roma non ha ancora fissato il prezzo e l'intenzione dei giallorossi al momento è quella di non privarsi del giocatore. Contatti con il Real Madrid ancora non ce sono stati, ma la situazione è da monitorare in vista di giugno.
