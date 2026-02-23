Dybala, il futuro è un rebus. Rinnovo difficile, ma la Roma ci pensa: Boca alla finestra

La Roma non ha ancora sciolto il nodo legato al futuro di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto il club giallorosso sta valutando la possibilità di offrire a Dybala un rinnovo al ribasso, ma le parti non ne hanno ancora parlato. Ad oggi l'argentino è più fuori che dentro al progetto dei giallorossi. Proseguono, invece, i contatti tra l'entourage e il Boca Juniors e nei prossimi mesi il futuro di Dybala sarà più chiaro. Ci sarà un confronto tra Massara e il procuratore e decideranno che strada percorrere. Il contratto scadrà a giugno e lo stipendio da 8 milioni più 1 di bonus pesa sulle casse della Roma che ha come obiettivo quello di abbattere il monte ingaggi.