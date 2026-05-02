Sancho, si riapre lo scenario Serie A: un club ha mosso i primi passi

Alla fine, il futuro di Jadon Sancho potrebbe davvero incrociare l’Italia. Non alla Roma, almeno per ora. Forse. L’esterno inglese ha vissuto una stagione deludente con l’Aston Villa, trovando poco spazio da titolare e faticando a incidere come ci si aspettava. Il club inglese non sembra intenzionato a riscattarlo, e Sancho farà quindi ritorno al Manchester United. Ma il suo rientro potrebbe essere solo temporaneo. I Red Devils, infatti, sarebbero pronti a valutare una cessione già in estate, lasciando il giocatore sul mercato in caso di offerte convincenti. Dal punto di vista del calciatore, la priorità resta un ritorno al Dortmund, club in cui ha espresso il suo miglior calcio e con cui ha vissuto le sue stagioni più brillanti. Tuttavia, come riportato da Sky Sports, anche la Serie A resta una pista concreta. Un club italiano, al momento non ancora identificato, avrebbe già effettuato i primi contatti esplorativi per valutare un possibile trasferimento. Il contratto di Sancho è in scadenza a fine stagione e questo scenario potrebbe favorire nuove opportunità. Dopo i lunghi contatti della scorsa estate, con telenovela annessa con la Roma, il suo futuro potrebbe davvero portarlo in Italia. Resta però ancora tutto aperto sulla destinazione finale.