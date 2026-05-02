Il Real Madrid sceglie Endrick, Gonzalo Garcia verso l’addio: Roma e Juve interessate

Il Real Madrid sembra aver già delineato il futuro del proprio reparto offensivo: puntare con decisione su Endrick e aprire alla possibile cessione di Gonzalo Garcia. Il giovane brasiliano, dopo aver convinto durante il prestito al Lione, è pronto a rientrare a Madrid per diventare uno dei punti di riferimento del nuovo corso blancos. Una scelta chiara, riportata da Diario AS, che comporterebbe inevitabilmente un sacrificio in attacco. Il principale candidato a partire è proprio il giovane attaccante spagnolo, che in questa stagione ha trovato poco spazio, nonostante si fosse messo in mostra nel Mondiale per Club. La decisione finale sarà comunque legata anche alla questione allenatore: resta da definire chi guiderà il Real Madrid nella prossima stagione, con il nome di Mourinho che continua a circolare. Intanto la situazione viene seguita con attenzione dalla Roma, oltre che da Juventus e Como, tutte interessate al giovane talento spagnolo. In caso di apertura alla cessione, potrebbe aprirsi una concreta opportunità di mercato.