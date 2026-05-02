Roma, si complica l’ipotesi Summerville: il West Ham chiude alla cessione

La Roma del futuro inizia a prendere forma, e al centro del progetto c’è Gasperini, pronto a prendere le redini della squadra e darle una nuova identità. Il tecnico piemontese vuole aprire un nuovo ciclo e, rispetto alla stagione attuale, chiederà una rosa più profonda e soprattutto più qualità nel reparto offensivo. Tra i profili che piacciono c’è Summerville, esterno offensivo del West Ham. Il nome non è nuovo a Trigoria: già nelle scorse sessioni di mercato la Roma aveva fatto un tentativo, senza però riuscire ad affondare il colpo. La sensazione è che a giugno possa arrivare un nuovo assalto, più deciso. La trattativa, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato da TeamTalk, il club inglese non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi giocatori chiave, tra cui proprio Summerville, ed è pronto a respingere qualsiasi offerta. Tutto dipenderà però dalla permanenza in Premier: in caso di salvezza, gli hammers alzeranno un vero e proprio muro. Diverso il discorso in caso di retrocessione, scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola e aprire spiragli per la Roma, rendendo più concreta la possibilità di portare il giocatore nella Capitale.