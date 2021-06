La Roma cerca la spina dorsale: Rui Patricio, Aké, Xhaka e Daka

Il portiere portoghese e il regista svizzero sono i più vicini, ma Pinto prova a stringere pure per il difensore olandese e la punta zambiana

La Roma continua a produrre indiscrezioni intorno al mercato. Certezze ancora la dirigenza non vuole darne, ma Rui Patricio da giorni è in prima fila per difendere i pali giallorossi. Ma la sensazione, scrive Massimo Cecchini sulla Gazzetta dello Sport, è che sottotraccia Tiago Pinto e Mourinho si stiano guardando intorno per capire se sia possibile arrivare a prendere anche qualche “pesce” più grande, o magari solo più giovane. A proposito di investimenti, poi, per il ruolo di centrale difensivo, occhi puntati ancora su Aké del Manchester City e dell’Olanda. L’altro tassello che finora sembra a un passo dall’incastrarsi nel puzzle giallorosso è quello di Xhaka. La Roma fa filtrare che non intende accettare le richieste dell’Arsenal. Dopo un paio di offerte più basse già respinte, a Trigoria si parla di stallo, anche se l’accordo con il capitano della nazionale svizzera è stato già raggiunto. Morale: meglio attendere, così come per il centravanti Daka del Salisburgo, che piace a Pinto. La questione attaccante, però, è legata innanzitutto alla permanenza (o meno) di Dzeko. Il fixing degli ultimi giorni danno le azioni del bosniaco in risalita. Buone notizie potrebbero arrivare dal Psg. Visto che il Chelsea sembra essere in corsia di sorpasso per Hakimi, è possibile che il club parigino, non riuscendo ad arrivare al marocchino, riscatti Florenzi, portando 9 milioni nella casse giallorosse.