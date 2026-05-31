Obiettivo numero uno: fare cassa entro il prossimo 30 giugno. Un problema che non riguarda solo la Roma, ma anche Marsiglia e West Ham. Dove giocano i due principali obiettivi di Gasperini per rinforzare le fasce offensive: Greenwood e Summerville. Lo scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport. La Roma è intenzionata a farsi avanti nel prossimi giorni, soprattutto per Greenwood, valutato 50 milioni dal Marsiglia. L'obiettivo è arrivare a 40 più bonus, con l'attaccante che non intende tornare in Premier e ha dato il via libera alla Roma dopo la qualificazione in Champions. Summerville si può prendere, invece, per 30 milioni, ma prima sarà necessaria almeno una cessione in avanti. Novità ci saranno al centro anche per il ruolo di vice-Malen.