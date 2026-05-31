Che la Roma abbia bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo è cosa ormai nota da mesi. Dietro alla certezza Malen, infatti, c'è il vuoto. O quasi. Il sogno è Greenwood, che ha aperto al club giallorosso dopo la qualificazione in Champions. Piace anche Summerville, ma prima sarà necessaria una cessione e servirà superare la concorrenza di altri club di Premier League. Per questo, come riporta La Gazzetta dello Sport, la lista di nomi stilata da Gian Piero Gasperini è piuttosto lunga. Tra i profili attenzionati ci sono anche quello di Christos Tzolis del Bruges (ala sinistra greca classe 2004, 52 presenze con 22 gol e 28 assist in tutte le competizioni stagionali), William Gomes del Porto (ala destra classe 2002, 46 gettoni stagionali con 13 gol e 2 assist) e Vitor Muñoz dell'Osasuna (ala sinistra classe 2003, 36 presenze quest'anno con 7 gol e 5 assist a referto).