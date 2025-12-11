Forzaroma.info
Mercato Roma, il Fenerbahce torna su Dovbyk. Nella lista anche Scamacca

Il sogno dei turchi è Pio Esposito, ma l'Inter lo ritiene incedibile
Il Fenerbahce è alla ricerca di un nuovo centravanti di peso in vista della sessione invernale di calciomercato e nella lista ci sarebbe anche Artem Dovbyk. Come rivelato da Calciomercato.it il sogno era Francesco Pio Esposito ma l'Inter lo ritiene incedibile. In seconda fila ci sarebbero proprio l'ucraino della Roma e Gianluca Scamacca dell'Atalanta accostato anche ai giallorossi e con poca voglia di lasciare l'Italia.

