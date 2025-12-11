Roma, battere il Celtic per arrivare a Zirkzee: ecco quanti soldi portano gli ottavi

La Roma è tornata a Glasgow con un piano: riprendere quel filo di Scozia che permetterebbe loro di entrare nella top 8 di questa Europa League, il torneo che non lascia indietro nessuno. Bastano una manciata di successi per accedere nel paradiso dei ricavi, garantendosi almeno 22 milioni tra premi e bonus senza passare dai playoff di febbraio. Soldi che - come riporta il Corriere dello Sport - Massara potrebbe investire subito su Zirkzee, qualora lo United non accettasse la formula del prestito con diritto di riscatto, oppure per quell’ala sinistra che Gasp aspetta da giugno. La Roma è a 9 punti, il Celtic del nuovo tecnico Nancy a 7.