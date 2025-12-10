Roma, Massara pensa al rinnovo di Pellegrini. Dybala resta in stand-by

Per quanto riguarda l'argentino, non ci sono ancora segnali di avvicinamento tra le parti

La Roma continua a lavorare su più fronti: da un lato il mercato invernale, dall’altro le questioni contrattuali dei giocatori già in rosa. Secondo quanto riportato da Paolo Assogna su Radio Manà Manà Sport, il club giallorosso potrebbe proporre a Lorenzo Pellegrini un rinnovo contrattuale, seppur con un ingaggio inferiore rispetto a quello attuale. Il centrocampista, molto apprezzato da Gian Piero Gasperini, rimane un punto fermo della squadra. Per quanto riguarda Paulo Dybala, invece, la situazione appare più complessa: il rinnovo è al momento lontano e non ci sono segnali di avvicinamento tra le parti.