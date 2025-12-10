Mercato Roma, all in su Zirkzee. Ma l’olandese è molto richiesto: i club interessati

La Roma ha deciso di puntare tutte le sue fiches su Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha il pieno consenso di Gasperini, che sogna di valorizzarlo come fece in passato con Scamacca e Zapata. Il club giallorosso cerca uno scatto in avanti in un reparto che finora ha faticato a incidere, e Zirkzee potrebbe essere la soluzione ideale. Ma l’olandese è anche l’oggetto del desiderio di numerose squadre europee. Secondo Team Talk, dall’Inghilterra alla Spagna, fino all’Olanda, club come Siviglia e PSV hanno già chiesto informazioni. In Inghilterra, il West Ham guida un gruppo di squadre interessate, tra cui Brighton, Aston Villa ed Everton. Anche in Italia ci sono dei sondaggi, sebbene Juventus e Milan sembrino per ora più defilate rispetto ai club esteri. La corsa a Zirkzee è più aperta che mai, e la Roma dovrà muoversi con decisione per non farsi soffiare l’attaccante.