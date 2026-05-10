Roma-Manna, scendono in campo anche i Friedkin: il nodo principale è De Laurentiis

La Roma sembra aver trovato la figura ideale per il ruolo di direttore sportivo: Giovanni Manna. L'attuale ds del Napoli, però, è ancora contrattualmente legato al club azzurro (il legame in essere scadrà nel 2029) e difficilmente il Presidente De Laurentiis libera i propri dipendenti senza poter ricevere qualcosa in cambio. Come riporta Fabrizio Romano, Gasperini vede in Manna il candidato ideale con cui fare calcio in giallorosso e anche la famiglia Friedkin sarebbe scesa in campo per provare a portare l'attuale ds dei partenopei nella Capitale. Il nodo principale è legato proprio a De Laurentiis: perdere il ds e con la situazione legata al futuro di Antonio Conte ancora da definire, nell'anno del centenario, potrebbe significare dover dare un'identità diversa al progetto della squadra. Da capire ora, quindi, se e come la Roma riuscirà a convincere il club azzurro, anche a livello di costi.