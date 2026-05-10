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Roma-Manna, scendono in campo anche i Friedkin: il nodo principale è De Laurentiis

Roma-Manna, scendono in campo anche i Friedkin: il nodo principale è De Laurentiis - immagine 1
Anche Gian Piero Gasperini vedrebbe nell'attuale direttore sportivo del Napoli il candidato ideale con cui fare calcio in giallorosso
Redazione

La Roma sembra aver trovato la figura ideale per il ruolo di direttore sportivo: Giovanni Manna. L'attuale ds del Napoli, però, è ancora contrattualmente legato al club azzurro (il legame in essere scadrà nel 2029) e difficilmente il Presidente De Laurentiis libera i propri dipendenti senza poter ricevere qualcosa in cambio. Come riporta Fabrizio Romano, Gasperini vede in Manna il candidato ideale con cui fare calcio in giallorosso e anche la famiglia Friedkin sarebbe scesa in campo per provare a portare l'attuale ds dei partenopei nella Capitale. Il nodo principale è legato proprio a De Laurentiis: perdere il ds e con la situazione legata al futuro di Antonio Conte ancora da definire, nell'anno del centenario, potrebbe significare dover dare un'identità diversa al progetto della squadra. Da capire ora, quindi, se e come la Roma riuscirà a convincere il club azzurro, anche a livello di costi.

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