Roma, Gasp vota Manna ma il Napoli non lo molla. E Planes può diventare un’idea

La Roma continua la ricerca del nuovo direttore sportivo. Il nome preferito è quello di Giovanni Manna, i giallorossi e in particolare Gasperini - come sottolineato da Fabrizio Romano su Youtube - apprezzano parecchio il ds del Napoli. Ma per De Laurentiis è un tassello fondamentale del progetto Napoli, per cui sarà difficile strapparlo agli azzurri. Massara intanto andrà sicuramente via da Trigoria e può essere uno dei nomi caldi per il Marsiglia, che tiene d'occhio anche la situazione di Ramon Planes. Proprio lo spagnolo ex Barcellona - a cui sono attribuite le scoperte di giocatori come Pedri e Araujo - darebbe apertura totale a un'eventuale esperienza italiana. È un profilo che piace in Serie A, parla la lingua, e potrebbe magari diventare un'idea anche per la Roma.