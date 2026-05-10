Paulo Dybala è pronto per tornare titolare con la Roma dopo più di tre mesi nella trasferta del Tardini. Una partita importante anche per il suo futuro: il contratto della Joya è in scadenza e il pressing del Boca Juniors(e di Paredes) continua. Come riporta Eleonora Trotta, il club argentino offrirebbe a Dybala un contratto da meno di un milione di euro a stagione. Una cifra ben lontana dal suo stipendio attuale e dalla richiesta dell'argentino che continua a sperare in un prolungamento con la Roma. Per il club giallorosso, però, il rinnovo della Joya non rappresenta una priorità e le chance di continuare insieme si fanno sempre più sottili.
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forzaroma calciomercato as roma Dybala, il Boca offre meno di un milione l’anno. La Joya spera nel rinnovo
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Dybala, il Boca offre meno di un milione l’anno. La Joya spera nel rinnovo
Una cifra ben lontana dal suo stipendio attuale e dalla richiesta dell'argentino
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