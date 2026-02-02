Roma, l’ultimo colpo di mercato è in uscita: Sangaré va in prestito all’Elche

Giornata frenetica in casa Roma: prima il mercato e poi la sconfitta contro l'Udinese. Il club giallorosso ha concluso questa sessione con l'acquisto di Zaragoza dal Celta. Oggi, lo spagnolo, ha firmato il contratto ed è diventato ufficialmente la nuova ala sinistra richiesta da Gasp. Però, quando il mercato sembrava ormai giunto alla conclusione, si è battuto - in uscita - un colpo dell'ultimo minuto. Come riporta Fabrizio Romano, infatti, la Roma ha dato via in prestito Buba Sangaré all'Elche. Il giovane terzino spagnolo ha giocato in Primavera in questa stagione ed ora è pronta ad una nuova avventura in Spagna. Si conclude così, il mercato della Roma.