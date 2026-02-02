Tsimikas, no al Besiktas e al ritorno anticipato al Liverpool: il greco rimane a Roma

La Roma può dirsi soddisfatta dell’operato sul mercato. Il club ha colmato alcune lacune nel reparto offensivo senza sacrificare nessuno dei suoi elementi più pregiati. Sulla corsia sinistra l’organico è stato completato con l’arrivo di Zaragoza in avanti, mentre per il ruolo di esterno difensivo resterà Tsimikas. Il greco è stato a lungo indicato come possibile partente: prima si era parlato di un rientro anticipato al Liverpool, poi dell’interesse concreto del Besiktas. Ipotesi che, però, non hanno mai trovato reale sviluppo. La Roma, come confermato anche da The Athletic, non ha alcuna intenzione di privarsi di Tsimikas prima di giugno. Sarà dunque ancora lui a presidiare la fascia sinistra, con ogni probabilità nel ruolo di alternativa a Wesley.