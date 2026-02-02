Mercato, la Roma blocca Ferguson: sfuma l’assalto del Galatasaray

L'irlandese è ancora out e non è stato convocato per la sfida di Udine

Il mercato della Roma si è chiuso nella notte con l’arrivo di Zaragoza. Dopo mesi di attesa, Gasperini è stato finalmente accontentato e potrà contare su una nuova ala sinistra. Sul fronte delle uscite, però, qualcosa potrebbe ancora muoversi. Il club giallorosso, a poche ore dalla chiusura, ha finora ufficializzato soltanto la cessione di Baldanzi, senza registrare addii eccellenti. Tra i nomi più discussi resta quello di Ferguson, rimasto in bilico fino all’ultimo giorno di mercato. La sua permanenza a Trigoria fino al termine della stagione appare ormai probabile, ma dalla Turchia filtra una versione diversa. Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, il Galatasaray avrebbe messo nel mirino l’attaccante irlandese, avviando contatti con il Brighton per valutare la possibilità di un prestito. Si tratterebbe di una mossa last minute, anche se appare difficile che la Roma possa privarsi di Ferguson a poche ore dalla chiusura definitiva del mercato. Come riporta SkySport, il club capitolino non ha nessuna intenzione di dare via il giocatore: sfuma quindi l'assalto del Galatasaray.