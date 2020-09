Roma, la prova del 9 è vicina: da Dzeko a Depay è tempo di scegliere

A un passo del podio dei bomber di sempre, ma con il trono che balla pericolosamente da un lato come già avvenuto due volte nel recente passato. Re Edin Dzeko affronta la terza crisi romanista del suo impero d’oriente fatto di gol, assist e leadership. Dopo Chelsea e Inter a bramare il bosniaco è la Juventus di Andrea Pirlo, ma soprattutto di Cristiano Ronaldo e Dybala. La telenovela è in onda da giorni, regala qualche colpo di scena ma anche una snervante attesa a Fonseca che non sa ancora con quale attaccante e capitano lavorare all’inizio del campionato. Per Dan Friedkin presentarsi con una cessione così illustre non sarebbe il massimo. A meno che il sostituto non sia all’altezza del quarto bomber più prolifico della storia romanista. La maglia numero 9 vestita negli anni da Amadei, Pruzzo, Balbo, Montella e Vucinic d’altronde non merita comparse. Ecco pro e contro dei candidati

