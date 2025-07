Roma in ritardo sul mercato? Ecco acquisti, cessioni e piani delle dirette concorrenti

Meno uno al raduno a Trigoria che darà il via ufficialmente alla nuova stagione della Roma. La preparazione estiva è la prima tappa di un'annata che sarà lunghissima, mai importante come questa volta perché la proprietà ha cambiato tanto, quasi tutto. Nei volti ma anche nella mentalità e la filosofia dirigenziale. Basta algoritmi e giovani promettenti ma senza esperienza, spazio alle garanzie e alla solidità, al campo e la meritocrazia. Massara è arrivato tardi, ha avuto inevitabili problemi a giugno per la questione plusvalenze, si pagherà la multa, preventivata. Archiviata la scadenza dell'Uefa, è il momento di accelerare per rinforzare la rosa in entrata e non solamente snellirla in uscita. Gasperini aspetta con impazienza, ma al suo primo incontro con la squadra non ci saranno nuovi acquisti. Dodici giorni non sono bastati, ma il ds stanno lavorando in maniera importante su trattative molto complicate per accontentare l'allenatore con i nomi che ha chiesto lui.