Roma, il DT del Midtjylland rilancia la pista Osorio: “È pronto per la Serie A”

Dario Osorio è uno dei nomi finiti nell’orbita della Roma. L’esterno classe 2004 si è messo in luce in questa stagione con il Midtjylland, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del calcio cileno. L’interesse giallorosso non è una novità: il giocatore era già stato seguito nei mesi scorsi e il suo profilo potrebbe tornare d’attualità in vista del prossimo mercato. A confermare il valore e le qualità del talento cileno è stato il direttore tecnico del club danese, Kjaer, che in un’intervista a Calciomercato.com ha elogiato apertamente Osorio: "È senza dubbio pronto per la Serie A, così come per la Premier League e la Bundesliga. Ha grandi qualità: in questa stagione sta coprendo tutta la fascia destra. È velocissimo, copre molto terreno ed è molto intenso. Ha uno spunto eccezionale nei primi metri ed è molto efficace nel pressing. Può giocare su entrambe le fasce, ha un sinistro di grande qualità e ama combinare con i compagni". Parole importanti anche sul suo potenziale: "È un 2004 ed è di gran lunga il talento più importante e il giocatore con la prospettiva più alta del calcio cileno. Viene spesso paragonato a Alexis Sanchez. Non ho dubbi: può imporsi nei migliori campionati del mondo". Infine, sulla possibile collocazione tattica: "Può giocare in un 4-3-3, in un 3-4-3 e anche in un 3-5-2. Noi utilizziamo spesso un sistema simile e lui sta facendo molto bene a tutta fascia".