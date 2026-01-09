Giovane resta nel radar di Massara: Baldanzi può sbloccare l’operazione

Giovane ha stupito fin dal suo arrivo in Italia. Il giovane talento brasiliano è stato uno dei protagonisti assoluti di questa prima parte di campionato con la maglia del Verona, attirando l’attenzione di diversi club di Serie A. Tra questi c’è anche la Roma, che ha inserito il suo nome nel radar già dallo scorso novembre. Massara segue con grande attenzione l’evoluzione del giocatore, monitorato da vicino anche dall’Atalanta. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il futuro di Giovane potrebbe intrecciarsi con quello di Tommaso Baldanzi. Il Verona, infatti, sarebbe interessato al classe 2003 e l’ex Empoli potrebbe rientrare in una possibile operazione per arrivare al brasiliano. Su Baldanzi, però, c'è anche l'interesse di Fiorentina e Genoa.