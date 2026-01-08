Mercato Roma, il Napoli non pensa solo a Dovbyk: a Conte piace anche Ferguson

Il Napoli guarda con attenzione in casa Roma. Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi offensivi, anche perché Lukaku fatica a tornare dall'infortunio e Lorenzo Lucca potrebbe salutare a breve, non avendo convinto in questi primi mesi. Per questo motivo la squadra di Antonio Conte è particolarmente attiva sul mercato e, nelle ultime settimane, ha rivolto lo sguardo soprattutto verso Trigoria. Dopo le voci su un possibile interesse per Artem Dovbyk, emerge ora un nuovo nome. Come riportato da Sky Sport, il Napoli avrebbe messo nel mirino anche Evan Ferguson, seguendo con attenzione l’evolversi della sua situazione alla Roma. L’attaccante irlandese è un profilo che piace molto a Conte, e resta da capire se l’interesse potrà trasformarsi in qualcosa di più concreto nelle prossime settimane.