Mercato Roma, dal Messico: Reyes è nella capitale. Il difensore piace ai giallorossi

Mancano quattro partite al termine della stagione e la Roma sta già pensando al calciomercato estivo. La rosa andrà rinforzata in tutti i reparti e per la difesa uno dei nomi in lista è quello di Israel Reyes, centrale classe 2000 del Club América abituato a giocare anche come braccetto in una linea a 3. Il calciatore messicano piace ai giallorossi e - come riporta la testata messicana TUDN Radio - attualmente si trova nella capitale. Un indizio importante per il suo futuro che potrebbe essere in Serie A nonostante l'interesse di altri club europei come Wolverhampton e Benfica.