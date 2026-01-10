Robinio Vaz-Roma, spunta la percentuale per il Sochaux: le cifre dell’operazione

È Robinio Vaz il nuovo nome forte per l'attacco della Roma viste le difficoltà per arrivare a Zirkzee, trattativa al momento in stand-by. Classe 2007, è ritenuto un talento cristallino che però è finito sul mercato a causa dello stallo totale sul rinnovo di contratto, anche per l'inserimento di altri club soprattutto inglesi che hanno fatto vacillare il giocatore. Per questo il Marsiglia potrebbe cederlo per una cifra tra i 25 e i 30 milioni già a gennaio. La cifra è l'ostacolo principale, anche perché l'OM nella richiesta dovrà anche tenere conto della percentuale da corrispondere al Sochaux. Secondo 'RMC Sport', nell'estate 2024 Vaz è stato acquistato per 200mila euro includendo però una percentuale sulla rivendita del 15%. Considerando circa 30 milioni come cifra di riferimento, nelle casse del Sochaux finirebbero ben 4,5 milioni, a cui si aggiungerebbe ovviamente il premio di formazione di alcune decine di migliaia di euro. E al Marsiglia ne finirebbero quindi circa 25 di milioni. Un'altra variabile che può far aumentare il prezzo del calciatore. In ogni caso nulla di insormontabile.