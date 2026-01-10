Calciomercato, non solo la Roma su Schjelderup: piace anche a Parma e West Ham

Andreas Schjelderup continua a catturare ammiratori. L'esterno offensivo norvegese sta trovando poco spazio con Mourinho e potrebbe lasciare il Benfica in questa sessione invernale di calciomercato. Sul classe 2004, oltre alla Roma che potrebbe decidere di affondare il colpo nel caso in cui non andassero in porto le trattative per gli obiettivi considerati prioritari in attacco, ci sono anche Parma e West Ham. Lo riporta Sky Sport.
