Attesa Dragusin, dall’Inghilterra: il Tottenham ha detto no alla Roma per il prestito

La Roma lavora su più tavoli. Oltre all'attesa per la risposta di Raspadori che arriverà in giornata, Massara sta cercando di portare a Trigoria anche Robinio Vaz e un difensore, Radu Dragusin. Il centrale romeno non ha giocato neanche un minuto ieri contro l'Aston Villa in FA Cup, l'agente ha confermato la trattativa e la fiducia in tal senso. Ma l'accordo col Tottenham non c'è. In Inghilterra diversi media come 'Sky Sports' e 'Daily Mail' confermano infatti che ad ora gli Spurs hanno rifiutato la proposta della Roma di acquisire Dragusin. Non escludendo tra l'altro che il manager Thomas Frank, che non sta facendo bene visto il 14esimo posto in classifica, possa dargli più spazio nelle rotazioni con diverse competizioni ancora da giocare e una condizione fisica che può solo crescere. Ad ora l'unico modo per convincere i londinesi è quello di prendere Dragusin a titolo definitivo o almeno inserendo l'obbligo di riscatto.