Può piacere o no. Ma una cosa è certa: di Nahuel Molina non vuole fare a meno nessuno. L'argentino, infatti, ha giocato la bellezza di 232 partite dal 2022 ad oggi con una media annuale di 58 gare all'anno tra squadra di club e nazionale. Nell'Atletico Madrid, nonostante le recenti critiche, Molina ha sempre superato quota 43 partite stagionali confermandosi uno dei punti fermi per Simeone soprattutto nelle gare di Champions League. Una competizione che l'ex Udinese conosce bene. Ma anche Scaloni non ne ha mai fatto a meno. Sono 51 le partite disputate da Molina dall'anno del Mondiale vinto in Qatar ad oggi, praticamente tutte. Pochissimi gli infortuni che gli hanno fatto saltare appena 11 gare complessive in questi quattro anni. Decisamente diverso dalla cronaca di Givairo Read che di sicuro garantiva più strappi, ma non solo in campo. Anche muscolari.