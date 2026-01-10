Priorità Raspadori, poi l’investimento: per Vaz insidia estero. Accordo con Dragusin

Sono ore caldissime per il primo colpo invernale della Roma che, a meno di colpi di scena, sarà Giacomo Raspadori. Come racconta Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, i giallorossi aspettano l'ultimo via libera dal giocatore per chiudere l'operazione. "A livello di tempistiche, l'assoluta priorità della Roma è ottenere questo sì quanto prima per concentrarsi su un altro nome. Zirkzee discorso bloccato, si sta lavorando su Vaz. Ma a Trigoria non sono soli nella corsa, si sono mossi club in Germania e in Inghilterra. La partenza è contemplata dal Marsiglia, valutazioni abbastanza serie. C'è prudenza e calma, come incastri e tempistiche la priorità è Raspadori per poi investire su un altro giocatore. La Roma ha fatto sondaggi per Gudmundsson, Giovane - continua Romano -. Ci sono ottimi rapporti col Marsiglia anche grazie a Balzaretti, ci sono stati contatti tra Benatia e Massara per trovare gli incastri. La Roma comprerebbe il giocatore, a titolo definitivo o con obbligo di riscatto, sicuramente oltre i 15 milioni. Ma l'insidia estero c'è. Negli ultimi tre giorni i giallorossi hanno fatto una chiamata per Schjelderup, su cui c'è forte il Parma, ma il giocatore vuole fare le coppe e vuole aspettare. La Roma si è informata, ma è un momento di valutazioni. Si vuole aggiungere una pedina di qualità". Sul fronte Dragusin invece: "Contatti concreti col Tottenham, il giocatore ha già detto di sì, è pronto per arrivare in giallorosso. Contatti diretti con gli Spurs, accordo già trovato col giocatore, che ha detto al suo club di voler andare alla Roma e tornare in Italia. L'operazione procede".