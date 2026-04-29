Jayden Oosterwolde, è lui uno degli obiettivi per rinforzare la difesa del prossimo anno soprattutto in caso di cessione di Ndicka. Il gigante olandese è nato il 26 aprile del 2001 è nato nella tranquilla Zwolle. Cresciuto tra le giovanili del ZAC e poi del più blasonato Twente, Jayden nutriva la passione per il calcio, affinando quel suo piede sinistro potente e la velocità che lo avrebbe contraddistinto. La sua eredità, un intrigante mix di radici surinamesi e indonesiane, sembra avergli donato una combinazione di forza e agilità insolita per un difensore. A soli diciannove anni, nel settembre del 2020, il sogno prese forma. Con la maglia del Twente, Jayden fece il suo esordio tra i professionisti in Eredivisie, il massimo campionato olandese. Non fu un debutto qualunque: regalò subito un assist, mettendo in chiaro che quel ragazzo alto 1,89 metri non era solo un difensore, ma un elemento capace di spingere e creare. Per quasi un anno e mezzo, la maglia del Twente fu la sua seconda pelle, accumulando ben 40 presenze e quel primo storico gol nel calcio che conta.
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Oosterwolde, il gigante col sangue indonesiano: ecco chi è l’obiettivo per la difesa
L'esperienza al Parma e la consacrazione in Turchia—
Ma il richiamo dell'estero, dell'Italia, iniziò a farsi sentire. Nel gennaio del 2022, Jayden varcò i confini nazionali per approdare al Parma, in Serie B. Un nuovo ambiente, una nuova lingua e un calcio tatticamente diverso lo attendevano. Inizialmente in prestito, convinse presto la dirigenza gialloblù a riscattarlo. Fu qui che Jayden iniziò a farsi le ossa nel calcio italiano, dimostrando la sua duttilità: difensore centrale o terzino sinistro, sapeva sempre farsi trovare pronto. Il talento di Oosterwolde, però, non passò inosservato a lungo. Dopo appena un anno in Italia, nel gennaio del 2023, si aprirono le porte di una nuova avventura, ancora più ambiziosa: il Fenerbahçe, uno dei club più prestigiosi della Turchia. Il trasferimento fu importante, circa 7 milioni di euro, a dimostrazione della fiducia riposta in lui. Il calcio turco, con la sua passione travolgente e i suoi stadi incandescenti, divenne la sua nuova casa.
L'infortunio e il rinnovo—
La stagione 2023-24 si rivelò la sua vera consacrazione. Jayden divenne un punto fermo del Fenerbahçe. Tuttavia, il percorso di un atleta è spesso costellato di sfide. Nell'ottobre del 2024, un infortunio grave: la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Sette mesi lontano dai campi, un periodo che avrebbe messo alla prova la tempra di chiunque. Ma Jayden, con tenacia e determinazione, affrontò la riabilitazione. Nell'aprile del 2025, tornò ad allenarsi con la squadra, più forte e motivato che mai. Il Fenerbahçe, in un gesto di grande fiducia, prolungò il suo contratto fino al 2028, un segno evidente di quanto credessero in lui e nel suo pieno recupero. Il suo rientro in campo fu trionfale, coronato da successi. Il 10 gennaio 2026, nel "Derby Intercontinentale" contro l'eterno rivale Galatasaray, Jayden segnò un gol fondamentale che contribuì alla vittoria della Supercoppa turca. Ora c'è il richiamo dell'Italia, di nuovo. Non del Parma ma della Roma di Gasperini. Costo? Tra i 15 e i 20 milioni.
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