Oosterwolde, il gigante col sangue indonesiano: ecco chi è l’obiettivo per la difesa

Jayden Oosterwolde, è lui uno degli obiettivi per rinforzare la difesa del prossimo anno soprattutto in caso di cessione di Ndicka. Il gigante olandese è nato il 26 aprile del 2001 è nato nella tranquilla Zwolle. Cresciuto tra le giovanili del ZAC e poi del più blasonato Twente, Jayden nutriva la passione per il calcio, affinando quel suo piede sinistro potente e la velocità che lo avrebbe contraddistinto. La sua eredità, un intrigante mix di radici surinamesi e indonesiane, sembra avergli donato una combinazione di forza e agilità insolita per un difensore. A soli diciannove anni, nel settembre del 2020, il sogno prese forma. Con la maglia del Twente, Jayden fece il suo esordio tra i professionisti in Eredivisie, il massimo campionato olandese. Non fu un debutto qualunque: regalò subito un assist, mettendo in chiaro che quel ragazzo alto 1,89 metri non era solo un difensore, ma un elemento capace di spingere e creare. Per quasi un anno e mezzo, la maglia del Twente fu la sua seconda pelle, accumulando ben 40 presenze e quel primo storico gol nel calcio che conta.