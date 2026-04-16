L'Inter prepara il restyling. Con lo scudetto ormai a un passo, i nerazzurri hanno intenzione di cambiare parecchio della propria rosa, soprattutto considerando i diversi contratti in scadenza che non saranno rinnovati. Il budget di Oaktree dovrebbe essere orientato attorno ai 30-40 milioni di euro, a cui andranno aggiunti i proventi delle cessioni. I ruoli da reperire sul mercato sono chiari e ben due obiettivi sono in casa Roma: il primo è il solito, Manu Koné che resta nel mirino. In difesa - come scrive 'La Repubblica' - piacciono Solet e Muharemovic, ma il "sogno" è Gianluca Mancini, che ha già pronto il rinnovo con i giallorossi. Ma non è stato ancora annunciato visto che la società ha messo tutto in stand-by. La piazza nerazzurra lo vorrebbe come nuovo Materazzi, che tra l'altro è un riferimento per lo stesso Mancini come più volte ammesso.