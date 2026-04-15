A volte ritornano. Ed è il caso di Rios, oggetto del desiderio di Gasperini la scorsa estate poi sfumato. Secondo quanto riportato da O Jogo i giallorossi sono tornati a chiedere informazioni per il centrocampista colombiano, fari puntati anche da parte di Inter, Napoli e alcuni club di Premier League. Il Benfica, però, non ha intenzione di cederlo dopo appena un anno e ha alzato un muro. A luglio è arrivato in Portogallo per circa 27 milioni di euro e il prezzo è aumentato. Un possibile investimento a centrocampo della Roma sarebbe legato anche alla cessione di Manu Koné che piace all'Inter.