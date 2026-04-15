In attesa di disegnare il futuro, Massara inizia a guardarsi intorno per rinforzare la rosa della Roma. Secondo quanto riportato da ParmaToday i giallorossi hanno chiesto informazioni per Troilo, difensore centrale del Parma. L'argentino dopo un inizio di stagione complicato ha iniziato a giocare con continuità con Cuesta e ha attirato le attenzioni anche di Inter e Milan. Troilo è legato ai gialloblu fino al 2030, ma l'ex Belgrano in caso di una buona offerta può lasciare il club emiliano. La Roma è a caccia di un difensore centrale poiché in estate potrebbe cedere Ndicka.